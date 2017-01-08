المؤشرات الكويتية تستهل أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع

استهلت المؤشرات الكويتية أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع كبير، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 65 نقطة عند مستوى 5896 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ لقيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 29.96 مليون د.ك.

كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بأقل من نقطة مغلقاً عند 903 نقاط، بينما ارتفع المؤشر الوزني بنقطة واحدة ليغلق عند 386 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم تصدر “هيومن سوفت” الأسهم المرتفعة بـ 100 فلس مغلقاً عند 2780 فلساً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، تبعه سهم “أغذية” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 2620 فلساً، تلاه أسهم “فيفا” و”وطني” و”المباني” بـ 10 فلوس عند 900 فلس، و670 فلساً، و860 فلساً، على التوالي.

في المقابل تراجع سهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 425 فلساً، بينما استقرت أسهم “أريد” و”ميزان” و”أجيليتي” و”بيتك” و”صناعات” عند 1160 فلساً، و950 فلساً، و650 فلساً، و550 فلساً، و126 فلساً، على الترتيب.