المؤشرات الكويتية تستهل أول تعاملات الأسبوع على تراجع

استهلت المؤشرات الكويتية أول تعاملات الأسبوع على تراجع، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 18 نقطة عند 5411 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 5.5 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 6 نقاط مغلقاً عند 803 نقاط، تبعه المؤشر الوزني بنقطتين مغلقاً عند 346 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تراجع سهمي “أريد” و”ميزان” بـ 20 فلساً عند 1000 فلس، و1020 فلساً، على الترتيب، يليهما سهم “وطني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 580 فلساً، ومن ثم سهم “زين” بـ 5 فلوس ليغلق عند 325 فلساً.

في المقابل، ارتفع سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 800 فلس، بينما استقرت أسهم “أغذية” و”فيفا” و”أجيليتي” و”بيتك” و”صناعات” عند 2440 فلساً، و910 فلوس، و470 فلساً، و460 فلساً، و114 فلساً، على التوالي.

الشركات الأكثر ارتفاعا الشركة الإغلاق (فلس) التغير (%) تحصيلات 39 + 5.41 % منازل 29.5 + 5.36 % العربية العقارية 33 + 4.76 % أبيار 22.5 + 4.65 % ايفا فنادق 196 + 4.26 %

الشركات الأكثر انخفاضا الشركة الإغلاق (فلس) التغير (%) الكيبل التليفزيوني 20.5 ( 10.87 % ) امتيازات 24 ( 9.43 % ) دانة 117 ( 8.06 % ) دواجن 176 ( 7.37 % ) أوج 65 ( 7.14 % )

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