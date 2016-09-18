المؤشرات الكويتية تستهل أول تعاملاتها عقب إجازة العيد على تراجع

استهلت المؤشرات الكويتية أول جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى على تراجع طفيف، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 3 نقاط عند 5426 نقطة، وسط تراجع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 4.9 مليون دينار.

كما تراجع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 5 نقاط واحدة مغلقاً عند 810 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة مغلقاً عند 350 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم تراجع سهم “ميزان” بـ 40 فلساً مغلقاً عند 980 فلساً، يليه سهما “وطني” و”فيفا” بـ 10 فلوس عند 590 فلساً، و900 فلساً، على الترتيب، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين عند 116 فلساً.

في المقابل ارتفع سهم “أريد” بـ 40 فلساً مغلقاً عند 1100 فلساً، بينما استقرت أسهم “أغذية” و”المباني” و”بيتك” و”أجييليتي” و”زين” عند 2480 فلساً، و800 فلساً، و465 فلساً، و460 فلساً، و330 فلساً، على التوالي.

الشركات الأكثر ارتفاعا الشركة الإغلاق (فلس) التغير (%) الخليج للزجاج 325 + 8.33 % التعمير 22.5 + 7.14 % الخصوصية 89 + 5.95 % استثمارات 116 + 5.45 % المستقبل 97 + 5.43 %

الشركات الأكثر انخفاضا الشركة الإغلاق (فلس) التغير (%) أوج 58 ( 6.45 % ) المسالخ الكويتية 148 ( 6.33 % ) السور 112 ( 5.08 % ) منتزهات 78 ( 4.88 % ) الرابطة 42 ( 4.54 % )

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