المؤشرات الكويتية ترتفع وسهم “زين” يسجل أعلى مستوى له منذ 2015

استهلت المؤشرات الكويتية أول جلسة الأسبوع على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع للجلسة الثامنة عشر على التوالي بـ 91 نقطة مقتربا من حاجز الـ 7000 نقطة عند 6943 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 75.46 مليون د.ك.

كما ارتفع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 18 نقطة مغلقاً مخترقاً حاجز الـ 1000 نقطة عند 1006 نقاط، تبعه المؤشر الوزني بـ 6 نقاط مغلقاً عند 434 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم ارتفع سهم “أجيليتي” بـ 40 فلساً مغلقاً عند 750 فلساً، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2015، تبعه سهم “زين” بـ 25 فلساً مغلقاً عند 510 فلساً، مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل 2015، يليهما سهم “بيتك” بـ 20 فلساً مغلقا عند 630 فلساً، وسهم “وطني” بـ 10 فلوس ليغلق عند 750 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بـ 4 فلوس ليغلق عند 164 فلساً.

في المقابل تصدر سهم “أريد” الأسهم المتراجعة بـ 40 فلساً 1200 فلساً، تلاه سهم “فيفا” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 900 فلساً، وكانت الشركة أعلنت عن تراجع أبارحها خلال 2016 بنسبة 7 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وأغلق سهما “جي أف أتش” و”ميزان” على تراجع بـ 10 فلوس عند 194 فلساً، و990 فلساً على الترتيب.