المؤشرات الكويتية تختتم أخر جلساتها قبل العيد على ارتفاع

أنهت المؤشرات الكويتية أخر جلساتها قبل إجازة عيد الأضحى على ارتفاع، حيث أغلق المؤشر السعري على ارتفاع بـ 16 نقطة عند 5429 نقطة، وسط ارتفاع في قيمة التداولات حيث بلغت إجمالاً 7.2 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر كويت 15، الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بنقطة واحدة مغلقاً عند 816 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة مغلقاً عند 351 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم ارتفاع سهم “أغذية” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 2480 فلساً، يليه سهم “المباني” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 800 فلساً، وسهم “أجيليتي” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 460 فلساً.

في المقابل تراجع سهم “فيفا” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 910 فلساً، وسهم “زين” بـ 5 فلوس مغلقاً عند 330 فلساً.

بينما استقرت أسهم “أريد” و “ميزان” و “وطني” و “بيتك” و “صناعات” عند 1060 فلساً، و 1040 فلساً، و 600 فلساً، و 465 فلساً، و 118 فلساً، على التوالي.

الشركات الأكثر ارتفاعا الشركة الإغلاق (فلس) التغير (%) أموال 21 + 7.69 % رمال 36 + 7.46 % المصالح العقارية 38 + 7.04 % الرابطة 44 + 4.76 % أنوفست 66 + 4.76 %

الشركات الأكثر انخفاضا الشركة الإغلاق (فلس) التغير (%) عربي قابضة 55 ( 5.17 % ) التعمير 21 ( 4.55 % ) سنرجي 36.5 ( 3.95 % ) منتزهات 82 ( 3.53 % ) وثاق 30.5 ( 3.17 % )

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