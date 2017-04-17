المؤشرات الكويتية تتراجع فى ختام التعاملات

أنهت المؤشرات الكويتية جلسة اليوم على تراجع جماعي، حيث أغلق المؤشر السعري على تراجع بـ 50 نقطة عند مستوى 6920 نقطة، وسط تراجع في قيم التداولات حيث بلغت إجمالاً 23.33 مليون د.ك.

كما تراجع مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية والتداولات بـ 4 نقاط مغلقاً عند 942 نقطة، تبعه المؤشر الوزني بنقطة واحدة مغلقاً عند 415 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم تراجع سهم “المباني” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 810 فلوس، يليه سهما “جي أف أتش” و”بيتك” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 180 فلساً، و530 فلساً، على الترتيب.

في المقابل تصدر سهم “أريد” الأسهم المرتفعة بـ 80 فلساً مغلقاً عند 1220 فلساً، تبعه سهم “أغذية” بـ 20 فلساً مغلقاً عند 2460 فلساً، وسهم “أجيليتي” بـ 10 فلوس مغلقاً عند 650 فلساً، ومن ثم سهم “صناعات” بفلسين مغلقاً عند 126 فلساً.

بينما استقرت أسهم “فيفا” و”وطني” و”زين” عند 890 فلساً، و690 فلساً، و465 فلساً، على التوالي.