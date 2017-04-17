الليرة التركية ترتفع مقابل الدولار

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بعدما صوت غالبية المواطنين بالموافقة على إجراء التعديلات الدستورية التي من شأنها توسيع صلاحيات رئيس البلاد.

وارتفعت العملة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.20% إلى 3.6643 ليرة، في تمام الساعة 10:26 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، لكن على مدار الفترة منذ بداية العام إلى الآن، بلغت خسائر الليرة مقابل الدولار نحو 4%.

وأثارت الموافقة على إجراء التعديلات الدستورية الأكثر أهمية في البلاد منذ 93 عامًا، تفاؤلا وتكهنات باتجاه الرئيس “رجب طيب أردوغان” لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع الأمنية.

وأظهرت نتائج الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد، موافقة ما يزيد على 51% من المصوتين الأتراك على إجراء التعديلات الدستورية المقترحة.