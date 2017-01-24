الليرة التركية تتراجع أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية أمام الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن أبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وانخفضت العملة التركية مقابل الدولار بنسبة 1% إلى 3.8641 ليرة، في تمام الساعة 03:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رفع البنك المركزي التركي سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس بعد الانخفاض الحاد في قيمة الليرة لكنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثلاثاء، رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25% من 8.50%، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات أغلب المحللين.

وتراجع العائد على سندات تركيا لآجل عامين إلى مستويات 11.19% مقارنة مع 11.27% قبل قرار البنك.