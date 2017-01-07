اللجنة القطرية للإعمار تتفقد سير مشاريعها في غزة

قام الدكتور المهندس يوسف الغريز، مستشار رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، بجولة تفقدية ميدانية لمشاريع اللجنة في قطاع غزة، والمُنفذة ضمن منحة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والبالغ قيمتها 407 ملايين دولار.

وشملت الجولة التي شارك فيها لفيف من مهندسي اللجنة القطرية ومنسقي المشاريع فيها، زيارة لعدد من مشاريعها في غزة، بدءًا بمدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.

واطّلع الوفد على سير الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من المدينة وأعمال البنية التحتية فيها، والتي من المقرر الانتهاء منها مع نهاية شهر يناير الجاري، تمهيدا لتسليمها لمستحقيها بعد إجراء القرعة المكانية الالكترونية من قِبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

واطّلع الغريز والوفد المرافق على تقدّم العمل في المرحلة الثانية من شارع صلاح الدين، والممتدة من مفترق المطاحن شمالا وحتى مدخل بني سهيلا جنوبا، والتي بدأ العمل فيها مؤخرا وصولا إلى نسبة إنجاز بلغت (12%)، وتُعد المرحلة الأخيرة من المشروع بعد إتمام المرحلتين الأولى والثالثة منه، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة من الشارع، والممتدة من مدخل المغازي شمالا وحتى جنوب جسر وادي غزة إلى (87%).

وتضمنت الجولة الميدانية زيارة لمشروع إنشاء مركز التأهيل والإصلاح بخان يونس، ومشروع تصريف مياه الأمطار الفائضة من المرحلة الأولى من شارع صلاح الدين، وكذلك مشروع إنشاء 6 عمارات سكنية في حي القسطل بدير البلح وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مجمع قصر العدل في منطقة الزهراء.

وأكد الغريز خلال جولته على إجراءات الأمن والسلامة للعاملين في مشاريع اللجنة القطرية، كما اطّلع على إنجاز الشركات المنفذة لتلك المشاريع، مُبديا بعض الملاحظات التي تتعلق بسير العمل والالتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع وتسليمها.

وكان سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة, أعلن خلال زيارته للقطاع في شهر أغسطس من العام الماضي, عن صرف دولة قطر لمبلغ إجمالي قيمته 40 مليون دولار أمريكي لإكمال المشاريع القطرية في القطاع. وأوضح سعادته خلال أن المبلغ المالي جاء لاستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع تأهيل شارع صلاح الدين الواصل بين شمال وجنوب القطاع بقيمة 20 مليون دولار, ومشرع بناء قصر العدل بغزة بقيمة 10 مليون دولار.

ولفت إلى أن المنحة تشمل تنفيذ المرحلة الثالثة من مدينة الأمل جنوب شرق القطاع, وتأهيل البنية التحتية من المرحلة الثانية لمدينة سمو الأمير الوالد في مدينة خانيونس جنوب القطاع, إضافة إلى تدشين المرحلة الأولى من مشروع تأثيث المدارس التعليمية, وتوقيع العقود مع الاستشاريين والخدمات الاستشارية التي ستشرف على المشاريع القطرية الجديدة.

في غضون ذلك، نفذت اللجنة القطرية للإعمار زيارة ميدانية لموقع مشروع مبنى السفارة القطرية وسكن السفير محمد إسماعيل العمادي، والأعمال الخارجية وملحقاتها في غزة “المرحلة الأولى-الهيكل الخرساني”.

ومن المقرر أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة غرة على شارع الرشيد الساحلي غرب القطاع، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاص بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات.