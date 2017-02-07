الكويت: 7.9 % نمو تمويلات الأسهم خلال ديسمبر

شهدت تمويلات البنوك المقدمة للأسهم قفزة واضحة خلال ديسمبر الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 7.9 في المئة من 2.671 مليار دينار في نوفمبر إلى 2.882 مليار، بزيادة نحو 210 ملايين دينار، رغم انخفاضها بداية العام الحالي بـ 7.5 في المئة من 3.115 مليارات دينار إلى 2.882 مليار دينار.

وتواكب ارتفاع هذه التمويلات مع الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار الأسهم في بورصة الكويت من بداية ديسمبر، وهو ما يشير إلى احتمال استمرار نمو هذه التسهيلات خلال يناير وفبراير.

وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي لشهر ديسمبر نمو إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة 3.4 في المئة، لترتفع من 13.96 مليار دينار إلى 14.437 ملياراً بزيادة 477 مليون دينار، إذ نمت «المقسطة» 8 في المئة، لترتفع من 9.339 مليارات دينار في ديسمبر 2015 إلى 10.08 مليارات في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 746.4 مليون دينار.