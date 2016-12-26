الكويت: 50 مليون دينار سندات وتورق لسد عجز الموازنة

كشفت مصادر مطلعة عن إصدار جديد لسندات وتورق لسد عجز الموازنة للبنوك الإسلامية والتقليدية، بقيمة 50 مليون دينار، يعتبر الأخير ضمن سلسلة تلك الإصدارات في عام 2016.

ولفتت إلى بيان الاكتتاب في الإصدار رقم 28 لعمليات التورق للدين العام من قبل بنك الكويت المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 50 مليون دينار، بمدة إصدار 5 سنوات، علماً أن تاريخ الإصدار الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر 2016 وتاريخ الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.

وأفادت المصادر أن فترة الاكتتاب في الإصدار بدأت يوم الخميس الماضي 22 ديسمبر 2016 وانتهت كما تم تخصيص الإصدار أمس الأحد 25 ديسمبر 2016.

وبالنسبة لمعدل الربح، يتم تحديده بداية فترة كل 6 أشهر، على أن يكون مساويا لمعدل العائد على عمليات التورق عن مدة الأشهر الستة مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس (أو ما يعادل %2)، وتدفع العوائد في نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.

من جهة أخرى، أعلن بيان الاكتتاب في الإصدار رقم 1299 لسندات الخزانة، عن طرح سندات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب، بقيمة 50 مليون دينار، وبمدة إصدار 5 سنوات، علماً أن تاريخ الإصدار يوم الأربعاء المقبل 28 ديسمبر 2016، وتاريخ الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021.

وأوضحت المصادر أن فترة الاكتتاب في الإصدار بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 22 ديسمبر الجاري، وانتهت مع تخصيص السندات أمس الأحد، مشيرة إلى أن تسليم السندات يكون بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وبالنسبة لاصدار الفائدة على السندات، بينت المصادر أنه يتم تحديده بداية فترة كل ستة أشهر، على أن يكون مساويا لمعدل العائد على سندات البنك المركزي عن مدة الستة أشهر مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس، وتدفع الفوائد في نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.

من جانب آخر، أعلن البنك المركزي طرح سندات لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب، بأجل 91 يوماً، وبسعر 99.68 ديناراً للسند. على أن يكون تاريخ الإصدار غداً الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر الجاري، وتاريخ الاستحقاق 28 مارس 2017.

وأفادت المصادر أن الاكتتاب في تلك السندات وتخصيصها سيتم اليوم، على أن يكون تسليم السندات بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.