الكويت: 100 مليون دولار استثمارات مصرفية في الحماية والتكنولوجيا

قالت مصادر مصرفية إن المرحلة المقلبة ستشهد استثمار نحو 100 مليون دولار لتعزيز المنظومة التقنية في البنوك، وإدخال مزيد من الشيفرات الإلكترونية لضمان أكبر حماية للنظام المصرفي في البلاد.

وأكدت المصادر، أن موضوع الهاكر والقراصنة ليس وليد اللحظة أو جديدا، لكنه سيناريو قائم منذ سنوات طويلة، وتتعرض له جميع أنظمة البنوك في العالم، إذ إن هناك “مافيات” وعصابات محترفة تقوم باستهداف المصارف كافة على مدار الساعة، ومن بين كل ألف محاولة اختراق قد تنجح واحدة، وتكون من ثغرة بعيدة عن أنظمة البنوك مباشرة.

وكشفت أن الثغرة الأخيرة كانت من ناحية شركة “كي نت”، وتمت معالجتها، وستقوم الشركة بمزيد من الإجراءات الاحترازية الإضافية.