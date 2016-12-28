الكويت: لا تغيير لأسعار البنزين في يناير

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كشفت مصادر مطلعة أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة قررت الإبقاء على الاسعار الحالية للبنزين والديزل، ليتم تداولها خلال شهر يناير المقبل بنفس الأسعار الحالية، مشيرة الى ان اللجنة تسلمت توصية مؤسسة البترول، التي اكدت عدم حدوث اي تطورات جوهرية في اسعار النفط من شأنها التأثير في أسعار المحروقات، وان من الأفضل حالياً الإبقاء على المستويات الحالية للاسعار.

 

واشارت الى ان اللجنة ستعمل على اعادة التسعير لمنتجات البنزين بشكل شهري، بدلا من ثلاثة اشهر، وذلك وفقا للقرار الجديد لمجلس الوزراء الذي اعطى لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة صلاحية مراجعة وتحديد اسعار البنزين والدعوم المقدمة في هذا الشأن شهريا بدلا من ثلاثة اشهر، وذلك في ضوء المتغيّرات التي تطرأ على اسعار النفط عالميا.

 

على ان تقوم مؤسسة البترول الكويتية بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتج البنزين وتزويد لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشكل شهري، كما هو متبع بآلية تسعير منتجي الديزل والكيروسين الشهرية.

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Tags:الكويتبنزينمؤسسة البترول الكويتية
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