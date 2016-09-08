الكويت : قرارات حاسمة لميزانية الطرق

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يعقد اليوم اجتماع بين عدد من المسؤولين في وزارتي المالية والأشغال فى الكويت لوضع حل حاسم لأزمة تطاير الصلبوخ وتوفير الموازنة اللازمة لصيانة الطرق.

وذكرت مصادر مطلعة أن الاجتماع يأتي استكمالاً للتنسيق المشترك بين الوزارتين، بناء على توجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بعد بروز مشكلة عدم توافر ميزانية كافية لصيانة الطرق السريعة ومطالب «الأشغال» بتعزيز ميزانية السنة الحالية.

وأكدت المصادر أن مسؤولي «الأشغال» طالبوا بإدراج نحو 20 عقدا تخص قطاع الصيانة في الميزانية الحالية.. باعتبارها أولويات مع قرب حلول موسم الأمطار.

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Tags:الاشغالالكويتالمالية
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