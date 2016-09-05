الكويت: عطلة عيد الأضحى 9 أيام

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أعلن ديوان الخدمة المدنية ان عطلة عيد الاضحى المبارك ستكون بين 11 و17 سبتمبر الجاري على أن يستأنف العمل في 18 سبتمبر، وبذلك تمتد العطلة لتسعة ايام اعتبارا من الجمعة 9 الجاري. وأفاد الديوان في تعميم له بشأن عطلة عيد الاضحى ان يوم عرفة الذي يصادف 11 سبتمبر الجاري سيكون اول ايام اجازة العيد المبارك لجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما ستكون ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء التي توافق 12 و13 و14 سبتمبر الجاري هي عطلة ايام العيد الرسمية.

وأوضح انه استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 1979 وقرار مجلس الوزراء رقم (1103) لسنة 2016 بشأن تحديد عطلة العيد ووفقا لثبوت غرة شهر ذي الحجة فانه تقرر ان يكون يوم الخميس 15 سبتمبر الذي يلي ايام العيد يوم راحة لتمتد بذلك عطلة عيد الاضحى من الاحد 11 سبتمبر الى السبت 17 سبتمبر الجاري.

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Tags:اجازةالكويتعيد الاضحى
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