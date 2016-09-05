الكويت : عجز الميزانية حال دون صيانة بعض الطرق

أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم، أن ظاهرة تطاير الصلبوخ على الطرق السريعة قادمة خلال فصل الشتاء المقبل، مرجعة ذلك إلى «عجز في ميزانية الوزارة حال دون صيانة بعض هذه الطرق التي انتهى عمرها الافتراضي».

وقالت الغنيم، : «لدينا عجز في ميزانية العام المالي الحالي يقدر بـ100 مليون دينار»، موضحة أن «الأشغال» طلبت ميزانية لقطاع الصيانة قدرها 59 مليون دينار «بعد التخفيض»، لكن وزارة المالية لم تخصص إلا 20.6 مليوناً فقط بميزانية السنة الحالية.

وفي سياق متصل، كشفت الغنيم أن اجتماعاً سيُعقَد عقب إجازة عيد الأضحى مع وكيل قطاع الصيانة ومسؤولي القطاع لوضع خطط لتنظيف شبكات الأمطار استعداداً للشتاء، مضيفة: «ربما نتدارك الموقف من خلال عمل مناقلات لمخصصات بعض العقود بالقطاعات الأخرى، أو نؤجل مباشرة العمل في عقود أخرى تم توقيعها لإجراء الصيانة لبعض الطرق السريعة عند الطوارئ».

من جهة أخرى، أعلنت الغنيم أن الوزارة ستتسلم مشروع مستشفى جابر من المقاول بشكل ابتدائي 15 أكتوبر المقبل، لافتة إلى «مخاطبة وكيل وزارة الصحة خلال هذا الأسبوع لتشغيل المحطة المركزية للمشروع»، علماً بأن تأخير تجهيز المستشفى من شأنه أن يعرقل إتمام أعمال التسليم بالشكل المطلوب.