الكويت: تطبيق الفائدة المتغيرة على السندات طويلة الأجل

كشفت مصادر مصرفية ان بنك الكويت المركزي بدأ تطبيق آلية الفائدة المرنة على السندات طويلة الأجل منذ مطلع العام الحالي استجابة الى مطالب البنوك لإقرار فائدة متغيرة على السندات طويلة الأجل (اجل 5 سنوات).

وأضافت المصادر ان استجابة «المركزي» تأتي من أجل زيادة جاذبية السندات طويلة الأجل خاصة آجال 5 سنوات في ظل توقعات برفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث يرتبط تاريخيا قرار رفع الفائدة محليا بقرارات رفع الفائدة الأميركية.

كانت آخر إصدارات البنك المركزي في 22 فبراير الماضي قد تضمنت إصدار سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 100 مليون دينار بفائدة 2.75% (فائدة ثابتة) في الوقت الذي كان البنك قد اصدر منذ اقل من شهر في 25 يناير الماضي سندات بنفس الاجل والقيمة بفائدة 2% (فائدة متغيرة) وبذلك لا يتم تغيير معدل الفائدة المحتسب للإصدار الاخير بنسبة 2.75% وفي المقابل سيكون هناك تغيير على معدل الفائدة البالغ 2% لإصدار 25 يناير مع كل تغيير لسعر الفائدة من بنك الكويت المركزي.