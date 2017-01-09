الكويت تتوقع التزاماً كبيراً باتفاق خفض الإنتاج النفط

قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إنه يتوقع “التزاما كبيرا” من منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء باتفاض خفض معروض النفط العالمي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.

كان المرزوق يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك الذي يزور الكويت حاليا.

وقال المرزوق إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا يومي 21 و22 يناير كانون الثاني سيتفق نهائيا على”آلية لمراقبة الإنتاج”.

وقال “أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير (شباط) وحتى لو لم يكن التخفيض كاملا فسيكون بمثابة بداية.”