الكويت: نأمل باعادة افتتاح حقلين نفطيين مشتركين مع السعودية

أعلن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق الاحد ان بلاده تأمل باستئناف العمل في حقلين نفطيين مشتركين بين الكويت والمملكة العربية السعودية خلال شهرين، بعد اشهر طويلة من توقف العمل فيهما بسبب مخاوف بيئية.

وقال المرزوق “سنستأنف الاعمال قريبا (…) نأمل بان يتحقق ذلك خلال شهرين”، مشيرا الى ان فرقا تقنية مشتركة توصلت الى اتفاق للتعامل مع الاسباب التي ادت الى وقف العمل.

واكد المرزوق رغم ذلك ان استئناف العمل في الحقلين لا يعني بدء الانتاج فورا، مشيرا الى ان هذه المسالة تحتاج الى وقت اطول لاسباب تقنية.

وكان العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج اكثر من 300 الف برميل يوميا، توقف في تشرين الاول/اكتوبر 2014. وعللت السعودية وقف الانتاج في حينه بمخاوف بيئية. كما توقف الانتاج في حقل الوفرة الواقع ايضا في المنطقة المحايدة في أيار/مايو 2015. وكان انتاج هذا الحقل يناهز 200 الف برميل يوميا.

ويلحق توقف العمل بالحقلين ضررا بالكويت التي لا تتمتع بهامش انتاج اضافي، على عكس السعودية. وتنتج الكويت نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.