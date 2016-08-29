الكويت : تأجيل ضريبة القيمة المضافة

علمت احدى الصحف ، ان ضريبة القيمة المضافة الواردة ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سيتم تأجيلها ولن تقدم الحكومة مشروع القانون الخاص بها في أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص ان الحكومة لن تقدم مشروع قانون القيمة المضافة ضمن تشريعات الإصلاحات المالية والاقتصادية وستنتظر حتى صدور قرار مجلس التعاون الخليجي.

وردا على سؤال حول القرارات الصادرة حتى الآن تنفيذا لمضمون وثيقة الإصلاحات، أجابت المصادر: بالإضافة إلى زيادة سعر الكهرباء والماء – لبعض القطاعات باستثناء السكن الخاص – والبنزين تم اتخاذ قرار بخفض حجم الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثا، ودمج او إلغاء بعض الهيئات الحكومية التي سيتم تنفيذها وتواصل الفرق عملها لإنجاز البرامج المتفق عليها.

على صعيد مختلف توقعت مصادر مطلعة ان يلتئم مجلس الخدمة المدنية هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل للبت في اسماء قياديين مرشحين لمناصب وكلاء مساعدين في بعض الوزارات، اضافة الى اعتماد الدرجات المخصصة لتعيين المعلمين والمعلمات الوافدين في بعض التخصصات التي لا تسدها الكوادر الوطنية.