الكويت: بدأ العمل في “المطار الجديد” الخميس المقبل

كشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال أن الوزارة تسلمت أخيراً باقي أرض مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب 2» تمهيداً لبدء أعمال الحفر في المشروع الخميس المقبل 1 سبتمبر.

وقال المصدر: «إن وزارة المالية خصصت 50 مليون دينار من ميزانية «الأشغال» البالغة 550 مليون دينار للإنفاق على المشروع خلال السنة المالية الحالية».

وأضاف أن «الأشغال أبدت تحفظاً على المبلغ الضئيل المخصص للسنة المالية الحالية مقارنة بإجمالي ميزانية المشروع المقدرة بـ1.3 مليار دينار، والمقرر إنفاقها على 6 سنوات هي مدة تنفيذ المشروع».

ولفت إلى تفهم «المالية» لتلك المخاوف، وأكدت لوزارة الأشغال أنها ستقوم بتعزيز الميزانية الخاصة بالمشروع خلال العام المالي الحالي متى ما طلبت الأخيرة ذلك انطلاقا من أهمية المشروع الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز خطة التنمية في الدولة.