الكويت: الميزانية الجديدة 19 مليار دينار

كشفت مصادر أن اجمالي المصروفات في الميزانية المقبلة للدولة 2017/2018 سيبلغ 19 مليار دينار، وستكون محملة بعجز يتراوح بين 5.5 و 6 مليارات دينار.

وقد اعتمدت الميزانية سعرا استرشاديا لبرميل النفط عند 45 دولارا لبرميل النفط، مقارنة بـ 35 دولارا للميزانية الحالية 2016/2017، أي بارتفاع 28.5% ناتج عن صعود النفط في الاشهر الاخيرة، ويرجح أن ترفع وزارة المالية الميزانية هذا الأسبوع قبل موعدها الدستوري نهاية هذا الشهر.

وتأتي تقديرات العجز للسنة المقبلة بأقل بـ 37% من تقديرات الميزانية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، مع العلم ان هذا العجز يظهر بعد تحويل 10% لصندوق الاجيال القادمة ومن دون احتساب عوائد استثمارات الدولة، وهو ما يحدث فرقا دائما بين تقديرات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي الذي لا يرى عجزا في الكويت.

وبلغ متوسط سعر البرميل في الميزانية الحالية حسب آخر تقديرات 43 دولارا.