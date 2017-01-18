“الكويت المركزي” يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة أسواق المال

كشف مصدر مطلع النقاب عن توقيع مذكرة تفاهم ما بين بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال، خصوصا بعمليات ترتيب الاصدارات والاكتتابات الخاصة بالسندات والصكوك، مشيراً الى انه يتم حاليا اعداد هذه المذكرة ومراجعتها من كل الجوانب القانونية ليتم التوقيع عليها خلال الايام القليلة المقبلة.

واوضح المصدر ان توقيع المذكرة يأتي نتاجا للاجتماعات المستمرة ما بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي وجهات اخرى معنية في شأن عمليات الاكتتابات والاصدارات، مضيفاً ان طرح السندات وعملية ادراجها فيما بعد يتطلب الحصول على موافقة هيئة اسواق المال.

الى ذلك كان رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف قد اوضح مؤخراً في احد تصريحاته ان حجم الاصدارات التي وافقت عليها الهيئة منذ اقرار اللائحة التنفيذية في نوفمبر 2015 بلغ 4 مليارات دولار من السندات و700 مليون من الصكوك الى جانب ملياري دولار قيد الدراسة، كما اكد في تصريحاته ان طرح السندات الدولارية وعملية ادراجها فيما بعد يتطلب الحصول على موافقة الهيئة.