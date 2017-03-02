“الكويت المركزي” يطلب بيانات مالية لإحصاء ميزان المدفوعات

share on:

طلب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي من الجهات الخاضعة لرقابة “المركزي” تزويد إدارة البحوث الاقتصادية بيانات مالية لزوم إعداد إحصاء ميزان مدفوعات دولة الكويت والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية والمسح المنسق للاستثمار المباشر.

وقال العوضي، في رسالة بخصوص إحصاء ميزان مدفوعات دولة الكويت، والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية CPIS، والمسح المنسق للاستثمار المباشر CDIS، ونموذج تحويلات العاملين غير الكويتيين للخارج، وفي ضوء التزامات دولة الكويت بموجب عضويتها في صندوق النقد الدولي، إن بنك الكويت المركزي يقوم حالياً بتزويد صندوق النقد الدولي ببيانات ميزان مدفوعات دولة الكويت على أساس ربع سنوي، وعلى أساس سنوي، كذلك نتائج المسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الأوراق المالية على أساس نصف سنوي.

وطلبت الرسالة تزويد البنك المركزي بالبيانات اللازمة على أساس دوري منظم خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إعداد البيانات.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  "دو" تطرح المزيد من البيانات ودقائق الاتصال لمشتركي الباقة الذكية 150
Tags:الكويت المركزيبياناتمدفوعات
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

جورجيا تتفق مع “النقد الدولي” على تمويل بقيمة 285 مليون دولار

share
  • /

تباطؤ طفيف لنمو الإقراض المصرفي بقطر

المركزي القطرى: يلزم البنوك بتعليمات للتعامل بالعملات الأجنبية

إضراب أكثر من مليون موظف بالقطاع المصرفي الهندي

share on: