“الكويت المركزي” يطلب بيانات مالية لإحصاء ميزان المدفوعات

طلب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي من الجهات الخاضعة لرقابة “المركزي” تزويد إدارة البحوث الاقتصادية بيانات مالية لزوم إعداد إحصاء ميزان مدفوعات دولة الكويت والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية والمسح المنسق للاستثمار المباشر.

وقال العوضي، في رسالة بخصوص إحصاء ميزان مدفوعات دولة الكويت، والمسح المنسق لاستثمارات المحفظة المالية CPIS، والمسح المنسق للاستثمار المباشر CDIS، ونموذج تحويلات العاملين غير الكويتيين للخارج، وفي ضوء التزامات دولة الكويت بموجب عضويتها في صندوق النقد الدولي، إن بنك الكويت المركزي يقوم حالياً بتزويد صندوق النقد الدولي ببيانات ميزان مدفوعات دولة الكويت على أساس ربع سنوي، وعلى أساس سنوي، كذلك نتائج المسح المنسق للاستثمارات الخارجية في محفظة الأوراق المالية على أساس نصف سنوي.

وطلبت الرسالة تزويد البنك المركزي بالبيانات اللازمة على أساس دوري منظم خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إعداد البيانات.