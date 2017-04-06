“الكويت المركزي” يصدر سندات دين بـ 100 مليون دينار

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار لأجل 5 سنوات بفائدة 2.25%، وهي اقل من فائدة الإصدار السابق لأجل 5 سنوات بتاريخ 22 فبراير الماضي، حيث بلغت وقتذاك 2.75%. وقد شهد هذا الإصدار إقبال كبير هو الأعلى بين جميع سندات الدين التي اصدرها «المركزي» منذ بداية 2017، حيث وصلت التغطية لقرابة 6 مرات بحجم طلبات بلغ 581 مليون دينار.

وبذلك يكون البنك المركزي قد اصدر 10 إصدارات لسندات الدين العام خلال الأشهر الـ 4 الاولى من 2017 بقيمة بلغت مليار دينار، وقد بلغ عدد السندات لأجل 5 سنوات التي أصدرها «المركزي» منذ بداية العام 3 إصدارات تستحق في عام 2022 بقيمة إجمالية تصل الى 300 مليون دينار موزعة

بـ 100 مليون دينار لكل إصدار.

فيما بلغ عدد السندات لأجل 3 سنوات التي أصدرها «المركزي» بنفس الفترة 4 إصدارات تستحق في 2020 بقيمة إجمالية تصل الى 400 مليون دينار موزعة بـ 100 مليون دينار لكل إصدار، بينما بلغت الإصدارات لعامين إصدارا واحدا بـ 100 مليون دينار يستحق في عام 2019، وبلغت السندات لاجل عام إصدارين يستحقان في عام 2018 موزعة بـ 100 مليون دينار لكل إصدار.

وجاء متوسط معدلات الفائدة على الـ 10 إصدارات لسندات الدين العام التي اصدرها «المركزي» منذ بداية 2017 عند 1.962%، ومتوسط التغطية عند 427%.