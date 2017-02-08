“الكويت الدولي” يدرس تعديل خريطة فروعه

أفادت مصادر بأن بنك الكويت الدولي يدرس إدخال بعض التعديلات على استراتجيته في فتح الأفرع المصرفية، حيث من المقترح أن يعيد البنك توزيع خريطة أفرعه لتكون الحصة الموجودة في المناطق السكنية أعلى من نظيرتها الموزعة في المناطق التجارية.

وقالت المصادر إن الإدارة التنفيذية لـ «الدولي» تعتقد باهمية أن تكون غالبية أفرع البنك مرتكزة في المناطق السكنية أكثر وذلك لخدمة عملاء البنك هناك، والذين يسعى البنك إلى زيادة معدلاتهم على المدى القريب والمتوسط، مشيرة إلى أن التوجهات المطروحة تخالف الوضع الحالي الذي تحظى فيه المناطق السكنية بالمعدل الأقل من الأفرع المطلوبة لتقديم الخدمات والمنتجات الجديدة التي يطرحها البنك أو تلك التي يستعد لطرحها في إطار التنافسية مع البنوك الأخرى.

وأشارت إلى أن غالبية هذه الخدمات ستوجه بشكل رئيس إلى المناطق السكنية، ومن ثم تتنامى الحاجة أكثر لافتتاح أفرع إضافية بهذه المناطق، لافتة إلى انه في إطار هذا التحرك قد يتجه «الدولي» إلى إغلاق بعض الأفرع الموجودة في المناطق التجارية، دون ان تذكر نسبة محددة، على أساس أن الأمر لا يزال محل بحث.