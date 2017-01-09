الكويت: البنوك توقف أجهزة السحب الآلي القديمة للتأكد من خلوها من أي اختراقات

أكدت مصادر مطلعة أن البنوك المحلية أوقفت الجيل القديم من أجهزة الصراف الآلي، خصوصا تلك التي تعاني من ضعف يساعد في القرصنة عليها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بتنسيق بين المصارف وبنك الكويت المركزي، بعد الاختراقات التي شهدتها أجهزة أحد البنوك في الآونة الأخيرة دون أي خسائر مالية للعملاء.

ولفتت المصادر إلى أن كل بنك قام بإجراء مسح لجميع أجهزة السحب الآلي للتأكد من خلوها من أي اختراقات أو انظمة الكترونية لاستنساخ بيانات العملاء من بطاقات السحب الآلية، مبينة انه سيتم إيقاف عمل الأجهزة القديمة إلى حين استبدالها بأخرى تضمن معالجة نقاط الضعف التي يعاني منها هذا الجيل من الأجهزة.

ونوهت بأن أحد البنوك افاد خلال اجتماع عقدته المصارف أخيرا في هذا الخصوص، بان لديه 11 جهازا قديما، وهو أعلى معدل موجود من هذه النوعية من أجهزة السحب الآلي المتوافرة لدى المصارف المحلية، علما بان بعض البنوك، وفي مقدمتها «بوبيان» يمتلك برمجيات وتقنيات حديثة، ولا يوجد لديه أي من الاجهزة القديمة التي تستدعي التغيير، حيث يعمل باجهزة صرف حديثة يعتمد بعضها على اللمس دون إدخال البطاقة.

وبحسب تأكيدات اتحاد مصارف الكويت، يوجد لدى البنوك المحلية مستويات عالية من الحماية، فيما تحركت بسرعة واضحة لطمأنة عملائها، مستفيدة من قدرتها في مجال حماية وأمن المعلومات وفقا لأعلى المعايير العالمية المتبعة للحماية من الاختراقات.

ورغم أن عمليات القرصنة والاحتيال على حسابات العملاء متطورة باستمرار، إلا أن اشهر ما يقوم به مصدر الاستنساخ بالاعتماد على جهاز سحب من الجيل القديم وتركيب أجهزة الاستنساخ عليه ليقوم باتمام عمليات سحب على بعض الحسابات دون علم اصحابها.