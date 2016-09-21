الكويت : اقتراح لمراجعة أسعار البنزين شهرياً

قالت مصادر مالية رفيعة في تصريحات خاصة : إن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة رفعت مقترحا إلى مجلس الوزراء لتتم مراجعته ومن ثم اعتماد أسعار البنزين بشكل شهري، وليس كل 3 أشهر كما ينص قرار مجلس الوزراء الحالي، وذلك اعتبارا من 1/12/2016.

وأوضحت المصادر ان اللجنة تسترشد في هذا الاقتراح بما هو معمول به حاليا لتحديد سعر ليتر الديزل والكيروسين، والذي يتم بشكل شهري.

ومن الأهمية القول انه في بداية تعديل سعر ليتر الديزل حدد بـ 160 فلسا، وبعد تعديل القرار تم تحديد سعر الليتر بشكل شهري حيث وصل سعره الي 90 فلسا فقط.