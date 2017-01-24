الكويت: إنفلونزا الطيور تعود مجدداً

خيَّم خطر إنفلونزا الطيور على البلاد مجدّداً، بعد غياب دام 12 عاماً من آخر انتشار له، وأعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أمس أن الكويت أبلغتها عن رصد تفشٍّ لإنفلونزا الطيور (إتش5.إن8).

وبيّنت المنظمة أن الكويت رصدت تفشياً للفيروس في بط وأوز وطيور أخرى، موضحة أنه عُثِر على نحو 144 طائراً نافقاً في البلاد.

وعلى النقيض من تحذيرات المنظمة العالمية، طمأن المدير العام للهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي إلى أن قطاع الثروة الحيوانية تحفّظ على حالة واحدة فقط في إحدى المزارع، وتبيّن بعد الفحص أنها مصابة بإنفلونزا الطيور، وقامت الهيئة على الفور بإخطار المنظمات العالمية، كإجراء احترازي تفرضه القوانين الدولية.

وقال الحساوي: «لا قلق ولا خوف من انتشار المرض في الكويت؛ لأننا اتخذنا الإجراءات اللازمة، وعلى وجه السرعة، ما يحول دون انتشار الوباء، وأغلقنا المكان الذي تربى فيه الدواجن».