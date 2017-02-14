الكويت: إنجاز المطار الجديد في 4 سنوات

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري تقليص فترة إنجاز وتنفيذ مشروع مبنى الركاب 2 «المطار الجديد» من 6 إلى 4 سنوات.

مصادر وزارية قــالت ان المجلس تباحث في كل المعطيات الموجودة والعروض التي قدمتها الشركة المنفذة، بالإضافة الى السياسة العامة للدولة بهذا الشأن وقرر إتمام المشروع بحيث يسلم في عام 2020.

وعلى صعيد جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها صباح اليوم، أوضحت المصادر ان الحكومة ناقشت التوجه النيابي الخاص بطلب مناقشة قضية خور عبدالله، مشيرة الى ان التوجه الحكومي يقضي بطلب تحويل الجلسة الى سرية في حال عرض الطلب على المجلس وتمت الموافقة عليه، حيث سيقوم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بتلاوة بيان يوضح فيه الإجراءات الحكومية بهذا الصدد مع شرح مفصل حول القضية وأبعادها وفقا للمعلومات الحكومية.

وأشارت المصادر الى ان البيان الحكومي سيبين ان أحداث خور عبدالله لا ترقى الى مستوى القلق الداخلي، وان هذا لا يعني ان الحكومة لم تقم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية على المستويين المحلي والدولي، مشددة على ان قضية خور عبدالله مع الجانب العراقي قائمة على أساس قرارات دولية بإشراف الأمم المتحدة وفقا للبند السابع.

مجلس الوزراء هنأ ولي العهد بمناسبة الذكرى الـ 11 لتولي سموه مهام منصبه

اعتماد خطة المجلس الأعلى للتخصيص خلال الـ 25 عاماً المقبلة

إنجاز دراسة أولية لإمكانية تطوير كفاءة مطار الكويت الدولي بالتنسيق مع «الطيران المدني»

المجلس هنأ فرانك شتاينماير بفوزه برئاسة ألمانيا وأدان التفجير الإرهابي بالعاصمة الأفغانية كابول