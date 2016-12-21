“الكويتي للتنمية” يقرض كوت ديفوار 7 ملايين دينار

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنه تم اليوم في أبيدجان التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية كوت ديفوار والصندوق، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً قيمته سبعة ملايين دينار كويتي، (أي ما يعادل 23.8 مليون دولار)، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع محطة تحويل أدزوبيه 33/90 ك.ف، كما تم التوقيع على اتفاقية مشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة كوت ديفوار للطاقة تتعلق بترتيبات تنفيذ المشروع، ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلية على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية.

وقدّم القرض تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي إنعقد في الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات.

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة كوت ديفوار وزير الاقتصاد والمالية أداما كوني، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية نائب المدير العام غانم سليمان الغنيمان، الذي وقع أيضاً إتفاقية المشروع بينما وقعها عن شركة كوت ديفوار للطاقة المدير العام حميدو تراوري، وقد حضر توقيع العقد المدير الإقليمي لدول وسط وشرق أفريقيا آياد الغربللي.

يهدف المشروع إلى المساهمة في تمويل مشروع محطة تحويل 90/33 ك.ف في أدزوبيه، وذلك بهدف توفير الطاقة الكهربائية بمنطقة أدزوبيه بإعتمادية وجودة مناسبة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية بالمنطقة بما يسمح بتوفير فرص عمل للشباب، ومكافحة البطالة وإحداث التنمية المستدامة بالمنطقة.

يتكون المشروع من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية اللازمة لإنشاء محطة تحويل أدزوبيه جهد 90/33 ك.ف، وتوسعة محطتي أجبوفيل وأتاكرو، وكذلك الأعمال المدنية والتركيبات اللازمة لإنشاء خطي أجبوفيل وأتاكرو جهد 90 ك.ف، بالإضافة إلى أعمال تعديل وتوسعة شبكة الجهد المتوسط 33 ك.ف بمنطقة أدزوبيه، وأعمال حماية البيئة، والدعم المؤسسي، وإستملاكات الأراضي، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية.

يمثل قرض الصندوق المشار إليه آنفاً القرض الخامس الذي يقدمه الصندوق لجمهورية الكوت ديفوار حيث سبق أن قدم لها الصندوق أربعة قروض بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 19.23 مليون دينار كويتي، أي نحو 65.7 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بإجمالي 250 ألف دينار كويتي أي حوالي 850 ألف دولار أمريكي.