الكونجرس الأميركي ينهزم أمام طيران الإمارات

قلت صحيفة واشنطن بوست عن جيل زوكمان، المتحدث باسم اتحاد شركات الطيران الأميركية أن الكونجرس الأميركي هزم أمام طيران الإمارات.

وكان زوكمان يعلق على إتاحة خطين للطيران أمام طيران الإمارات إلى أوروبا من الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن تلك أحدث الجولات في السجال بين شركات الطيران الأميركية، التي تختصم شركات الطيران الخليجية، وعلى رأسها طيران الإمارات، مدعية أنها تحصل على دعم حكومي.

وكان الكونجرس الأميركي قد قرر منذ عام 1981 أن يستخدم الموظفون الفيدراليون، وعائلاتهم شركات الطيران الأميركية في رحلاتهم إذا كانت الرحلة مدفوعة من جهات عملهم.

وبدأت الشركات الأميركية في الغضب، بعد السماح لشركة جت بلو بالطيران إلى دبي، ثم تم السماح أيضاً لشركة جت بلو بالطيران إلى ميلان في إيطاليا من نيويورك. واختصمت شركات الطيران الأميركية، التي تشغل خطوطاً طويلة الشركات الخليجية، ودخلت في معركة ضدها من أجل الحد من توسعها في السوق الأميركية.

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