“القطرية” تدعم اسطولها بـ 100 طائرة جديدة

قال الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن الشركة قد تطلب 100 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي لدعم خطط توسعاتها في تأسيس شركة تابعة في الهند بالتوازي مع نقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر قوله إن الشركة قد تطلب 100 طائرة جديدة قبل نهاية العام الحالي لدعم خطط توسعاتها في تأسيس شركة تابعة في الهند بالتوازي مع تدشين وجهتين جديدتين في المملكة المتحدة.. متابعاً: واثقون في أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي والانفتاح الاقتصادي في الهند التي أقرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ستسمح بملكية 100 % لشركات الطيران الأجنبية في السوق الهندي.

وتابع الباكر قائلاً: نرتب حالياً لمباشرة إجراءات تأسيس الشركة الجديدة في الهند مبيناً ان إنجاز إجراءات التأسيس ومباشرة العمل بالفعل يتوقف على سرعة البت في الطلب من قبل الحكومة الهندية.

وباتت القوانين الهندية مشجعة للاستثمار، حيث قامت الهند في يونيو الماضي بالسماح للمؤسسات الأجنبية بامتلاك حصص كاملة في شركات الطيران المحلية، مع سعي البلاد لتحفيز الاستثمار، حيث قررت الحكومة الهندية زيادة الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في شركات الطيران إلى 100 % بشرط موافقة السلطات الرسمية غير أنه منذ اعلان «القطرية» نيتها التوسع في الهند استنفرت شركات الطيران الهندية لمواجهة المنافس القطري الجديد.

ويبلغ حجم سوق الطيران الداخلي في الهند 100 مليون مسافر وفقاً لبيانات العام 2016، ومن المتوقع أن يحل محل المملكة المتحدة ليصبح ثالث أكبر سوق طيران في العالم بحلول العام 2026.. ومن المعلوم أن شركات الطيران الشرق أوسطية تستثمر في شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

وقال الباكر: إن الخطوط القطرية ستطلق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين إلى بريطانيا وتقدم الشركة بالفعل 72 رحلة أسبوعية إلى المملكة المتحدة، عبر مطارات هيثرو في لندن، فضلا عن مانشستر وبرمنغهام في إنجلترا وإدنبره في اسكتلندا.

تدشين وجهتين جديدتين في المملكة المتحدة.. متابعاً: واثقون في أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي والانفتاح الاقتصادي في الهند التي أقرها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ستسمح بملكية 100 % لشركات الطيران الأجنبية في السوق الهندي.

وتابع الباكر قائلاً: نرتب حالياً لمباشرة إجراءات تأسيس الشركة الجديدة في الهند مبيناً ان إنجاز إجراءات التأسيس ومباشرة العمل بالفعل يتوقف على سرعة البت في الطلب من قبل الحكومة الهندية.

وباتت القوانين الهندية مشجعة للاستثمار، حيث قامت الهند في يونيو الماضي بالسماح للمؤسسات الأجنبية بامتلاك حصص كاملة في شركات الطيران المحلية، مع سعي البلاد لتحفيز الاستثمار، حيث قررت الحكومة الهندية زيادة الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في شركات الطيران إلى 100 % بشرط موافقة السلطات الرسمية غير أنه منذ اعلان «القطرية» نيتها التوسع في الهند استنفرت شركات الطيران الهندية لمواجهة المنافس القطري الجديد.

ويبلغ حجم سوق الطيران الداخلي في الهند 100 مليون مسافر وفقاً لبيانات العام 2016، ومن المتوقع أن يحل محل المملكة المتحدة ليصبح ثالث أكبر سوق طيران في العالم بحلول العام 2026.. ومن المعلوم أن شركات الطيران الشرق أوسطية تستثمر في شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.

وقال الباكر: إن الخطوط القطرية ستطلق رحلاتها إلى وجهتين جديدتين إلى بريطانيا وتقدم الشركة بالفعل 72 رحلة أسبوعية إلى المملكة المتحدة، عبر مطارات هيثرو في لندن، فضلا عن مانشستر وبرمنغهام في إنجلترا وإدنبره في اسكتلندا.