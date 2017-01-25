“القطرية” تدشن خط الدوحة – ليون يوليو المقبل

كشف السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية عن نية الناقل الوطني تدشين خط “الدوحة – ليون” في يوليو 2017 وفق مجلة ليون كابيتال الإلكترونية.

وقال الباكر: إن مدينة ليون الفرنسية ستكون الوجهة القادمة للقطرية في فرنسا من خلال تأمين خمس رحلات أسبوعية مضيفاً: “يجب علينا أن نمضي خطوة خطوة، نحن لا نريد تدشين العديد من الوجهات إلى فرنسا في الوقت نفسه”.

ومن المنتظر وفق مراقبين أن تنافس الرحلات التي ستؤمنها القطرية العديد من شركات الطيران العاملة في المنطقة على نفس الوجهة.

وتعتبر مدينة ليون ثالث أكبر مدينة فرنسية من حيث عدد السكان بعد مدينة باريس ومدينة مارسيليا، وهي عاصمة إقليم رون ومنطقة رون ألب في جنوب شرق البلاد تفع بين مدينتي باريس ومارسيليا.

تبعد ليون 470 كم عن باريس، 320 كلم عن مرسيليا، 160 كلم عن جنيف، 280 كلم عن تورينو، و600 كلم عن برشلونة.فيها يلتقي نهرا الرون، والسون. تقسم ليون إلى تسعة دوائر رموزها البريدية من 69001 حتى 69009. تشتهر بصناعتها للنسيج، وبشكل خاص الحرير والرايون.

يوجد في المدينة عدد كبير من شركات الغزل والنسيج والصباغة. كما أنها تشتهر أيضًا بصناعة السيارات، والصناعات الكيميائية، والكهربائية، وكذلك منتجات الزراعة. في عام 1998 صنفت منظمة اليونسكو المدينة القديمة في ليون ضمن مواقع التراث العالمي. وبها المقر الرئيسي للإنتربول.

والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولًا حديثًا يضم 191 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

وفازت الخطوط الجوية القطرية بلقب “أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، وكذلك جائزة «أفضل صالة رجال أعمال في العالم”.