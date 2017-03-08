القطاع المصرفي الإماراتي الأول خليجيا بأصول قيمتها 771 مليار دولار

تصدر القطاع المصرفي في دولة الإمارات المركز الأول ضمن قائمة أكثر القطاعات المصرفية من حيث حجم الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 711 مليار دولار ” 2.616 تريليون درهم ” خلال العام 2016 ” استنادا إلى إحصائيات مصرف الإمارات المركزي الصادرة في نهاية العام الماضي ” وذلك في خطوة تعكس مدى القوة التي يتمتع بها القطاع وفق ما أكده الخبراء والمحللون .

و حل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بأصول بلغت قيمتها 602 مليار دولار في حين جاء القطاع المصرفي بدولة قطر بالمرتبة الثالثة بأصول قيمتها 349 مليار دولار والكويت بـ 198 مليار دولار والبحرين بـ 193 مليار دولار وأخيرا سلطنة عمان بنحو 70 مليار دولار.

و على صعيد البنوك الأكبر من حيث قيمة الأصول فقد جاءت صفقة الإندماج المرتقب بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول بالمركز الثاني بنحو 183 مليار دولار وذلك بعد بنك قطر الوطني الذي تصدر المركز الأول بنحو 198 مليار دولار .

وحل بنك الإمارات دبي الوطني بالمرتبة الثالثة بأصول قدرها 122 مليار دولار ثم البنك الأهلي السعودي بـ117 مليار دولار والبنك الوطني الكويتي 79 مليار دولار والبنك الاهلي المتحد 34 مليار دولار وبنك مسقط 28 مليار دولار .

وقد تبوأت صفقة الإندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول المركز الأول من حيث حقوق الملكية التي وصلت قيمتها 26.6 مليار دولار تلاها بنك قطر الوطني بنحو 16.5 مليار دولار وبنك الإمارات دبي الوطني 14.7 مليار دولار ثم البنك الأهلي السعودي 14.1 مليار دولار وبنك الكويت الوطني 9.5 مليار دولار .

و قال الخبير المصرفي طارق بن هندي إن تصدر القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول من حيث حجم الأصول يعكس مدى القوة التي يمتع بها هذا القطاع الأمر الذي أكسبه مكانة وسمعة ليس على مستوى المنطقة وحسب بل عالميا.

وأضاف إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات لا يتميز بحجم الأصول الكبيرة فقط بل أيضا بجودتها وهو ما يتضح من خلال زيادة الملاءة المالية التي تفوق متطلبات المؤسسات المالية العالمية .