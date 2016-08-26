الفيدرالي: اجتماع سبتمبر قد يكون مناسباً لرفع أسعار الفائدة

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس “جيمس بولارد” إن الاجتماع القادم للفيدرالي في سبتمبر/ أيلول قد يكون مناسباً لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف “بولارد” –عضو له الحق في التصويت على قرارات الفيدرالي هذا العام- لـ”سي إن بي سي” الجمعة، أنه يفضل رفع الفائدة مرة واحدة في سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 0.63%.

وتابع: أنا لا أدري متى سنقوم بذلك تحديداً، وأفضل أن نرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في 10 أعوام في ظل ورود بيانات اقتصادية جيدة، وإذا وصلنا إلى الاجتماع القادم في ظل تحسن الأوضاع سيكون هذا هو الوقت الملائم لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن بيانات الوظائف كانت جيدة، لكن على أساس سنوي كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي منخفض للغاية، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2018 بنحو 2%، ووصول معدل البطالة إلى 4.7% وبلوغ التضخم المعدلات المستهدفة عند 2%.

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