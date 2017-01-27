الفجيرة تحتفل باليوم العالمي للجمارك

احتفلت دائرة جمارك الفجيرة أمس باليوم العالمي للجمارك في قاعة دبا بفندق النوفوتيل بالفجيرة حيث تم تكريم الموظفين من أصحاب الضبطيات المتميزة، وقدامى الموظفين ممن كان لهم الأثر في الارتقاء بمستوى الخدمات عاماً بعد عام. حضر الحفل راشد حميد علي خلفان الكندي نائب مدير عام دائرة جمارك الفجيرة، وصالح الهامور مسؤول قسم التفتيش في جمارك الميناء، وراشد المر مسؤول العلاقات العامة في الجمارك.

وقال راشد حميد الكندي خلال كلمة القاها في الافتتاح إننا في هذا الإحتفال نعاهد قيادتنا الرشيدة بمضاعفة جهودنا وحشد قدراتنا حتى نسهم في تنفيذ كافة الخطط وبرامج ورؤى دائرتنا.

وقامت جمارك الفجيرة بتكريم الدوائر الحكومية والشركات الداعمة والشركات المتميزة.