الفالح: 1.5 مليون برميل نفط خرجت من السوق في يناير

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الجمعة إن 1.5 مليون برميل من النفط جرى سحبها من السوق في يناير كانون الثاني وذلك من أصل 1.8 مليون برميل اتفق المنتجون على إخراجها من السوق.

وتوقع الفالح في تصريحات لتلفزيون العربية نمو إنتاج النفط الصخري في عام 2017 بما بين 200 ألف و300 ألف برميل.

وذكر الفالح أن تقديرات رئيس وكالة الطاقة الدولية بنمو النفط الصخري 500 ألف برميل “مبالغ بها”.