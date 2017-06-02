الفالح يستبعد وصول الطلب على النفط إلى ذروته قبل 2050

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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن من المستبعد أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل 2050.
واتفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع الفالح في الرأي قائلا إن من غير المرجح أن يصل الطلب إلى ذورته قبل منتصف القرن الحالي.
وقال بن فان بوردن رئيس رويال داتش شل إن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي أو مطلع العقد الرابع، بينما توقع بوب دادلي وباتريك بويان الرئيسان التنفيذيان لشركتي بي.بي وتوتال أن يبلغ الطلب على النفط الذروة قرب 2040.
جاءت تصريحات الوزراء والرؤساء التنفيذيين خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج بروسيا.

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Tags:ألكسندر نوفاكخالد الفالحوزير الطاقة السعودي
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