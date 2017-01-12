“الفالح” يتوقع شح معروض النفط خلال عامين أو ثلاثة

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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الخميس إنه يتوقع شح المعروض في سوق النفط العالمية خلال عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال الفالح خلال مؤتمر في أبوظبي إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط أكثر من مليون برميل يوميا في 2017.

وأضاف أن السوق تتحرك صوب توازن بين العرض والطلب وأن اتفاق ديسمبر كانون الأول بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج سيسرع هذه العملية.

وأشار إلى أن الاتفاق مدته ستة أشهر وأن المنتجين سيبحثون إمكانية تمديده في وقت لاحق.

وبخصوص أرامكو قال الفالح إنه ما‭‭ ‬‬زال يتوقع إجراء‭‭ ‬‬الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في 2018.

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Tags:الفالحالنفطمعروض
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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