الفالح: “أرامكو” توقع اتفاقاً مع ماليزيا لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بتكلفة 12 مليار دولار

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن “أرامكو” وقعت اليوم اتفاقا ضخما مع ماليزيا بتكلفة تقدر بأكثر من 12 مليار دولار لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماوي.

وبين الفالح في تصريح لقناة الاخبارية أن “أرامكو” ستشارك بنسبة 50 % من المشروع، مضيفا أنها ستوفر النفط الخام لهذا المشروع بنسبة تتراوح بين 50 و70%.

وبين أن الاتفاق سيوفر لأرامكو والمملكة طلباً مستداماً على النفط السعودي كما يوفر لأرامكو وبتروناس قيمة لهذا النفط من خلال تصنيع منتجات عالية الجودة للسوق الماليزي والأسواق المجاورة.

وأشار إلى وجود شركات من القطاع الخاص السعودي تطمح لدخول السوق الماليزي منها شركة “أكوا باور”، مبينا أن الحديث بدأ مع الحكومة الماليزية لإعطائهم فرصا للمنافسة.

وأعلن أمس رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بأن شركة أرامكو السعودية ستستثمر 7 مليارات دولار في مصفاة للنفط ستشيدها بتروناس الماليزية، مبينا بأن المصفاة وهي جزء من مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.