“الفالح”: نعتزم إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات قريباً

كشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اعتزام السعودية إطلاق برنامج للطاقة المتجددة لإنتاج 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة حتى 2020.

وقال في مؤتمر صحفي أنه تم إطلاق اليوم برنامج لتوليد 700 ميجاوات لمشروعين في الطاقة الشمسية والرياح، مبيناً أن المشروع الأول (طاقة شمسية) في الجوف والثاني (طاقة رياح) في تبوك.

وأوضح أن الوزارة قامت باستحداث بوابة للاطلاع بكل شفافية على الوثائق المتعلقة بالمناقصات وإنشاء مكتب للمناقصات في مشاريع الطاقة المتجددة.

وبين الفالح أنه سيتم تقديم دعوة للشركات لتقديم طلبات الاهتمام بمشاريع الطاقة المتجددة اعتباراً من 20 فبراير وتقديم العطاءات في 17 أبريل لبعض المناقصات.

وتوقع الفالح مشاركة دولية في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتزم السعودية تنفيذها، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية والرياح ذات مستقبل كبير في الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن الطاقة المولدة من هذه المشاريع ستستخدم في المطارت وتحلية المياه.