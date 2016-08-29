الفالح: مؤسس “علي بابا” أبدى اهتماما للاستثمار في المملكة

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنه عقد اجتماعا مع رئيس ومؤسس شركة “علي بابا” جاك ما.

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنه عقد اجتماعا مع رئيس ومؤسس شركة “علي بابا” جاك ما.

وأضاف الفالح في تغريدة له عبر “تويتر”، أن جاك ما قد أبدى اهتماما كبيراً للاستثمار في المملكة.

وجاء الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية الصين الشعبية برفقة الوفد الرسمي المرافق له والذي يضم وزير الطاقة خالد الفالح وعددا من الوزراء.

وأضاف الفالح في تغريدة له عبرقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنه عقد اجتماعا مع رئيس ومؤسس شركة “علي بابا” جاك ما.

وأضاف الفالح في تغريدة له عبر “تويتر”، أن جاك ما قد أبدى اهتماما كبيراً للاستثمار في المملكة.

وجاء الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية الصين الشعبية برفقة الوفد الرسمي المرافق له والذي يضم وزير الطاقة خالد الفالح وعددا من الوزراء.

“تويتر”، أن جاك ما قد أبدى اهتماما كبيراً للاستثمار في المملكة.

وجاء الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية الصين الشعبية برفقة الوفد الرسمي المرافق له والذي يضم وزير الطاقة خالد الفالح وعددا من الوزراء.

تعليقات

comments