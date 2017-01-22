“الفالح”: انخفاض تكلفة الإنتاج ساعد “أرامكو” على تمويل الاستثمارات

قال المهندس “خالد الفالح” وزير الطاقة السعودي، إن المملكة لم تخفض عدد منصات الحفر خلال الفترة الماضية التي شهدت أزمة أسعار، وما زال عدد المنصات 220 منصة برية وبحرية للنفط والغاز.

وصرح الوزير لقناة “سكاي نيوز عربية” بأن عمليات الحفر الجديد وصيانة الآبار مازالت مستمرة كذلك، وأرامكو قادرة على تمويل هذه الاستثمارات المستمرة بعد انخفاض تكلفة الإنتاج من مصادرها الذاتية، ولم تتأثر عملياتها إطلاقا بانخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى أنه تمت المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمملكة من خلال هذه الاستثمارات المستمرة، وأن هناك توسعة لحقل خريص بنحو 300 ألف برميل إضافية وستدخل هذه التوسعة الخدمة خلال العام القادم 2018، وستعزز قدرة المملكة على الحفاظ على طاقتها.

وقال إننا ما زلنا نستهدف 12.5 مليون برميل يوميا، مستدركا بأن طاقة حقل خريص الإضافية القادمة ستعوض الانخفاض في إنتاج بعض الحقول القديمة.