الفالح: إطلاق الجولة الأولى من عطاءات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قريباً

قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة العربية السعودية على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

وجاءت تصريحات الفالح خلال زيارته مدينة مصدر بدولة الإمارات العربية المتحدة وتجول خلالها داخل المدينة، وشارك والوفد المرافق له في جلسة حوار رفيعة المستوى تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إن الحوار الذي عقده في الإمارات يمثل فرصة مثالية ويأتي في الوقت المناسب تماماً، حيث ستتاح الفرصة للإطلاع والاستفادة من تجارب دولة الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف قائلا :إنه من خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.