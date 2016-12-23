الفالح: أسعار اللقيم لن يتم رفعها قبل 2019

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، أن اسعار اللقيم لصناعة البتروكيماويات لن يتم رفعها هذا العام وسيتم تاجيل الرفع حتى عام 2019 وذلك لتمكين الصناعة من التأقلم.

وعن السعر المرجعي الذي سيتم استعماله عند رفع أسعار اللقيم قال الفالح أنه لايزال تحت الدراسة ولم يتم تحديده بعد وذلك نظرا لاختلاف أسعار اللقيم بين منطقة وأخرى بالعالم.

يذكر أنه تم رفع أسعار اللقيم مطلع عام 2016 حيث رفع سعر “الايثان” من 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 1.75 دولارا، كما تم رفع سعر “الميثان” من 0.75 دولارا الى 1.25 دولارا، فيما تم تعديل أسعار سوائل الغاز مثل البروبان والبيوتان الى خصم قدره 20% عن سعر التصدير الى اليابان مقارنة بخصم 28% من سعر النافتا باليابان بعد خصم سعر الشحن.