احتفالات رأس السنة تمنح فنادق الإمارات إشغالاً قياسياً

شهدت المرافق السياحية والفندقية ومراكز التسوق في دبي إقبالاً كبيراً من المقيمين والسياح من مختلف أنحاء العالم، الذين تدفقوا إلى دبي لمشاهدة احتفالات رأس السنة الميلادية.

ووصلت نسبة إشغال الفنادق والمطاعم إلى حدها الأعلى، وسجلت المحلات التجارية مبيعات قياسية.

وشهدت رحلات الطيران إشغالاً كاملاً، واختفت الفروق السعرية بين شركات الطيران التجاري والاقتصادي. وقال رياض الفيصل رئيس شركه أصايل للسياحة: إن القطاع السياحي في دبي شهد نشاطاً غير مسبوق، وأن نسب إشغال الرحلات القادمة والمغادرة وصل إلى 100 % على العديد من الوجهات.

وأكد سعيد العابدي رئيس «العابدي القابضة» أن نسب إشغال الفنادق والمطاعم وصلت إلى حد الكمال، لاسيما القريبة من وسط دبي وشارع الشيخ زايد.