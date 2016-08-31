العقارات والبنوك يدفعان أبوظبي للتراجع الرابع

واصل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعه بنهاية تداولات اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل انخفاض القطاعات القيادية.
وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.52%، فاقداً 23.41 نقطة من رصيده، ليصل إلى مستوى 4471.01 نقطة، متوافقاً مع تراجعات الجلسة السابقة.
وتصدر قطاع العقارات التراجعات بـ 1.18% بعد هبوط سهم إشراق 3.6% والدار 1.08%، وانخفض قطاع البنوك 0.75%، مع هبوط سهم أبوظبي الوطني 1.94%، والخليج الأول 0.85%، كما تراجع قطاع الاتصالات 0.25%، مع انخفاض سهم اتصالات بنفس النسبة.
في المقابل، تصدر قطاع الطاقة قائمة الارتفاعات بنحو 2.2% بدفع رئيسي من صعود سهم دانة غاز 1.8%.
وعلى صعيد التداولات بالسوق، ارتفعت السيولة اليوم إلى 212.27 مليون درهم، مقابل 175.16 مليون درهم بجلسة أمس، وانخفضت الكميات إلى 87.97 مليون سهم، مقابل 134.90 مليون سهم بالجلسة الماضية.