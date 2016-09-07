العريان : توقعات رفع الفائدة في سبتمبر ضعيفة للغاية

قال كبير مستشاري شركة “أليانز” للتأمين “محمد العريان” إن فرص رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول الجاري محدودة للغاية.

وأضاف “العريان” أن احتمالات السوق بخصوص رفع الفائدة هذا الشهر متدنية كثيراً، وهذا بعد البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخراً.

وأكد الخبير الاقتصادي أن البنوك المركزية أصبحت أكثر فاعلية بوجه عام، فالمركزي الياباني يحاول بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد، ويرجع ذلك إلى أن تلك البنوك غير مؤهلة لتعويض النقص في سياساتها المالية.

يُشار إلى أن رئيس الفيدرالي بمدينة “سان فرانسيسكو” “جون ويليامز” قد صرح اليوم بأن الصورة العامة بشأن الاقتصاد الأمريكي إيجابية.

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