العربية للطيران تعلق الرحلات بين الشارقة والدوحة

قالت العربية للطيران يوم الاثنين إنها ستعلق الرحلات الجوية بين إمارة الشارقة والعاصمة القطرية الدوحة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وستغادر آخر رحلة للشركة من الشارقة إلى الدوحة الساعة 1830 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين بينما ستقلع آخر رحلة قادمة من العاصمة القطرية إلى الإمارة يوم الاثنين الساعة 1925 بالتوقيت المحلي.

وقالت الشركة إن المسافرين الذين لديهم حجوزات على رحلات العربية للطيران إلى الدوحة بعد الخامس من يونيو حزيران سيكون أمامهم خيار استعادة قيمة الحجز بالكامل أو الحجز إلى متن رحلات لوجهات أخرى.

يأتي الإجراء بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتهم مع قطر يوم الاثنين واتهمت الدوحة بدعم “الإرهاب” في خلاف هو الأسوأ منذ سنوات بين تلك الدول.

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